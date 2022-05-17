***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.05.2022 15:31
***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030864
BIST
15:422.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.412
En Düşük
2.380
15:4215,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2324
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4216,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4323
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:42927,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,58
|Açılış
|: 927,59
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ORCAY
|19,91
|215.815.281
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.010.125
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.289.830
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.293
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.752.563
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.004.978
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,00
|19.520.342
|% -7,69
|
|THYAO
|42,84
|2.622.388.905
|% 0,28
|
|SISE
|19,91
|1.918.940.666
|% 3,16
|
|AKBNK
|7,86
|1.110.332.365
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,90
|1.058.947.486
|% -0,07
|
|EREGL
|32,00
|1.024.083.362
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,65
|640.436.620
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|926.284.056
|% -0,46
|
|AKBNK
|7,86
|1.110.332.365
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,14
|118.516.233
|% 0,88
|
|DOHOL
|3,75
|393.125.429
|% 1,08
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7590
|15,7641
|% 1,43
|
|Euro
|16,6380
|16,6732
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,6188
|19,7172
|% 2,81
|
|Frank
|15,7945
|15,8897
|% 2,28
|
|Riyal
|4,1881
|4,2091
|% 1,44
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,44
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,18
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 36 artarak (% 0.96 ) 2, 672
-
15:55MEPET
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 424 adet işlem
-
15:54TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 463 adet işlem
-
15:53LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 172, 073 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 990.00 milyon TL de