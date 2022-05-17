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***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

17.05.2022 15:31
***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030864


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Altın Ons 1.831 1.832 7,44  
Altın Gr. 927 927 15,96  
Cumhuriyet 6.177 6.283 111,00  
Tam 6.149 6.307 96,46  
Yarım 2.972 3.051 46,66  
Çeyrek 1.491 1.525 23,33  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,13  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 0,18  
B. Petrol 114 114 -0,18  
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