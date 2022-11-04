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***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

04.11.2022 10:36
***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076737


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MIATK 83,15 54.027.929 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.918.865 % 9,97  
DESA 35,54 6.557.308 % 9,96  
GSDHO 6,72 410.592.413 % 9,27  
HKTM 88,70 76.613.110 % 9,10  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 18,6187 18,6230 % 0,04  
Euro 18,2361 18,2489 % 0,39  
Sterlin 20,8487 20,9533 % 0,68  
Frank 18,4029 18,5138 % 0,61  
Riyal 4,9402 4,9650 % 0,06  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 20,62  
Altın Gr. 987 988 12,10  
Cumhuriyet 6.593 6.693 76,00  
Tam 6.621 6.675 41,00  
Yarım 3.226 3.265 21,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 0,40  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 0,23  
B. Petrol 97,15 97,15 2,48  
Seans Raporu 13:36
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