***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
04.11.2022 10:36
***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076737
BIST
13:384.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 77,88
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
13:3818,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
13:3818,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0664
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
13:38987,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,33
|Açılış
|: 987,74
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MIATK
|83,15
|54.027.929
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.918.865
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.557.308
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,72
|410.592.413
|% 9,27
|
|HKTM
|88,70
|76.613.110
|% 9,10
|
|ISKUR
|882.001,00
|882.001
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.744.707
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|114.642.094
|% -9,09
|
|ISBTR
|42.301,00
|341.987
|% -7,83
|
|ULAS
|8,95
|3.156.192
|% -5,79
|
|THYAO
|106,00
|6.246.395.725
|% 4,13
|
|EREGL
|32,34
|4.478.461.173
|% 6,80
|
|TUPRS
|431,70
|2.988.457.643
|% 5,94
|
|KRDMD
|12,55
|2.206.332.990
|% 3,63
|
|SASA
|144,70
|1.902.869.984
|% 6,48
|
|EKGYO
|4,59
|894.430.620
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,55
|2.206.332.990
|% 3,63
|
|EREGL
|32,34
|4.478.461.173
|% 6,80
|
|ISCTR
|8,78
|975.031.632
|% 0,92
|
|HALKB
|8,43
|928.084.200
|% 2,68
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6187
|18,6230
|% 0,04
|
|Euro
|18,2361
|18,2489
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,8487
|20,9533
|% 0,68
|
|Frank
|18,4029
|18,5138
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,62
|
|Altın Gr.
|987
|988
|12,10
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.621
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,23
|
|B. Petrol
|97,15
|97,15
|2,48
|