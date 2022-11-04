***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
04.11.2022 11:37
***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076751
BIST
14:374.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 72,09
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:3718,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:3718,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0857
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:37988,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,06
|Açılış
|: 988,47
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:37
|MIATK
|83,15
|54.611.642
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.377.765
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.618.152
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,70
|452.273.757
|% 8,94
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,90
|132.762.965
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,50
|7.253.791.909
|% 2,65
|
|EREGL
|32,76
|5.076.241.631
|% 8,19
|
|TUPRS
|428,10
|3.245.487.257
|% 5,06
|
|KRDMD
|12,69
|2.510.739.014
|% 4,79
|
|SASA
|143,90
|2.124.658.927
|% 5,89
|
|EKGYO
|4,62
|1.160.699.254
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,69
|2.510.739.014
|% 4,79
|
|EREGL
|32,76
|5.076.241.631
|% 8,19
|
|HALKB
|8,42
|1.034.059.636
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,77
|1.059.010.541
|% 0,80
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6263
|% 0,06
|
|Euro
|18,2486
|18,2634
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8100
|20,9143
|% 0,50
|
|Frank
|18,4233
|18,5342
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|21,93
|
|Altın Gr.
|989
|989
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.618
|6.677
|43,00
|
|Yarım
|3.225
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,27
|
|B. Petrol
|97,74
|97,74
|3,07
|
Seans Raporu
14:37
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14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 14 artarak (% 1.94 ) 3, 680
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14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, KERVN, DAGHL, MIATK
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14:49
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