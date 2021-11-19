***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 2.bölümü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978806BIST