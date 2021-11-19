***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.'nin İzahname eklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978818BIST