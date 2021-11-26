***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPC İletişim ve Medya Hizmetleri San.Tic. A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.AD SOYAD KURUM DAĞITILAN LOTAslıhan Şan Sarıçoban Global Menkul Değerler A.Ş. 67Veli Gürkan Kızılgüneş Global Menkul Değerler A.Ş. 67Seçil Ertuna Global Menkul Değerler A.Ş. 67Hülya Eroğlu Global Menkul Değerler A.Ş. 67Zülfiye Tüfekçi Global Menkul Değerler A.Ş. 67Hakan Tan Global Menkul Değerler A.Ş. 67Engin Küçük Global Menkul Değerler A.Ş. 67Selim Şahin Global Menkul Değerler A.Ş. 66Can Şengezer PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 66Toplam 601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979819BIST