***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 15:51
***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PC İletişim ve Medya Hizmetleri San.Tic. A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
AD SOYAD KURUM DAĞITILAN LOT
Aslıhan Şan Sarıçoban Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Veli Gürkan Kızılgüneş Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Seçil Ertuna Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Hülya Eroğlu Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Zülfiye Tüfekçi Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Hakan Tan Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Engin Küçük Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Selim Şahin Global Menkul Değerler A.Ş. 66
Can Şengezer PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 66
Toplam 601
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979819
BIST
16:271.768
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -51,52
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.768
16:2712,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,2982
|Açılış
|: 12,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:2713,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,4212
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:27713,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 23,55
|Açılış
|: 711,87
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,87
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ARMDA
|63,25
|4.305.916
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.786.693
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.290.843
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.279.288
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.719.886
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.752.335
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|381.399.102
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|SASA
|39,48
|1.496.351.567
|% 0,87
|
|GARAN
|11,47
|1.386.543.274
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.141.668.483
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.102.795.756
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.102.795.756
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|690.480.108
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.141.668.483
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.651.554
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2591
|12,2980
|% 2,49
|
|Euro
|13,8437
|13,8886
|% 3,13
|
|Sterlin
|16,3713
|16,4534
|% 2,71
|
|Frank
|13,2420
|13,3217
|% 3,70
|
|Riyal
|3,2718
|3,2882
|% 2,60
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|16,29
|
|Altın Gr.
|712
|712
|21,57
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.670
|4.792
|144,40
|
|Yarım
|2.257
|2.318
|69,85
|
|Çeyrek
|1.132
|1.159
|34,92
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,29
|0,17
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|-4,24
|