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***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 15:51
***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PC İletişim ve Medya Hizmetleri San.Tic. A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
AD SOYAD KURUM DAĞITILAN LOT
Aslıhan Şan Sarıçoban Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Veli Gürkan Kızılgüneş Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Seçil Ertuna Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Hülya Eroğlu Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Zülfiye Tüfekçi Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Hakan Tan Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Engin Küçük Global Menkul Değerler A.Ş. 67
Selim Şahin Global Menkul Değerler A.Ş. 66
Can Şengezer PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. 66
Toplam 601





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979819


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Altın Gr. 712 712 21,57  
Cumhuriyet 4.670 4.741 121,00  
Tam 4.670 4.792 144,40  
Yarım 2.257 2.318 69,85  
Çeyrek 1.132 1.159 34,92  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 -0,09  
Gümüş Gr. 9,27 9,29 0,17  
B. Petrol 77,98 77,98 -4,24  
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