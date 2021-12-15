***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. payları 01 Aralık 2021 tarihi itibarıyla BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 10 iş günlük süre 14.12.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983348BIST