***PCILT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2023 16:06
***PCILT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PCILT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Banun Erkıran Çıtak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156746
BIST
16:305.572
En Düşük
|Değişim
|: 3,41%
|| 183,57
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3023,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 7,03%
|| 1,5168
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3024,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 7,89%
|| 1,8255
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:301.455,16
En Yüksek
|Değişim
|: 6,90%
|| 93,89
|Açılış
|: 1.455,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DOCO
|2.990,50
|36.851.159
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,89
|8.450.097
|% 9,99
|
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|MIPAZ
|9,03
|35.448.135
|% 9,99
|
|TATGD
|29,30
|156.041.150
|% 9,98
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|54.489.775
|% -9,97
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|MARKA
|10,61
|38.766.452
|% -6,85
|
|BRMEN
|1,81
|322.756
|% -6,70
|
|THYAO
|171,80
|7.622.061.083
|% 3,87
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|SISE
|45,44
|4.196.407.194
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|ISCTR
|13,44
|3.888.137.581
|% 5,41
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,53
|597.971.133
|% 2,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0561
|23,0854
|% 7,03
|
|Euro
|24,8372
|24,9736
|% 7,89
|
|Sterlin
|28,7208
|28,8648
|% 7,54
|
|Frank
|25,3958
|25,5488
|% 7,32
|
|Riyal
|6,1410
|6,1718
|% 7,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|94,68
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.740
|10.006
|572,16
|
|Yarım
|4.795
|4.887
|260,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.444
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,20
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, ARCLK
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 82 artarak (% 3.62 ) 5, 030
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, VKFYO, PENTA, SONME, BRSAN, MIPAZ, DOCO, EUKYO, GSDDE, OSMEN
-
16:45
TATGD, OSMEN, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
ESCOM, HEDEF, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında