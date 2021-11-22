***PCILT* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
22.11.2021 16:51
***PCILT******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978984
BIST
17:081.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:0811,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0340
|Açılış
|: 11,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2856
En Düşük
10,9592
17:0812,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0208
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:08660,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -7,62
|Açılış
|: 660,73
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DITAS
|27,72
|39.642.278
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.264.845
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|142.847.485
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.052.386
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|26.846.990
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|459.445.297
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.580.447
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,25
|23.092.245
|% -8,91
|
|TGSAS
|17,82
|38.999.319
|% -4,96
|
|THYAO
|17,62
|2.300.413.855
|% 3,10
|
|GARAN
|11,99
|1.470.528.495
|% -0,50
|
|SISE
|11,18
|1.272.147.492
|% -0,62
|
|KRDMD
|8,31
|1.083.134.185
|% 1,59
|
|TSPOR
|9,27
|767.221.180
|% 8,04
|
|ODAS
|1,63
|469.141.700
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,56
|675.792.365
|% 0,28
|
|THYAO
|17,62
|2.300.413.855
|% 3,10
|
|KRDMD
|8,31
|1.083.134.185
|% 1,59
|
|GARAN
|11,99
|1.470.528.495
|% -0,50
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2737
|11,2856
|% 0,30
|
|Euro
|12,6709
|12,6869
|% -0,16
|
|Sterlin
|15,0257
|15,1011
|% -0,36
|
|Frank
|12,0381
|12,1106
|% -0,26
|
|Riyal
|2,9837
|2,9987
|% -0,23
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-16,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|4.395
|4.462
|10,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,22
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|4,94
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|-0,11
|