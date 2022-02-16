***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.02.2022Tescil Tarihi16.02.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.02.2022 TARİH 10518 SAYIAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi atamasının gerçekleştirildiği genel kurulun ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ekte sunulmuşturKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002166BIST