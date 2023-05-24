***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2023 13:36
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2023
Tescil Tarihi
23.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023-10837
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 17.05.2023 tarihli genel kurul kararı, 23.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 24.05.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153315
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -48,93
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0122,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1000
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
22,9500
En Düşük
22,6000
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BURCE
|107,10
|131.866.353
|% 9,90
|
|IHEVA
|1,33
|12.041.423
|% 7,26
|
|CEMTS
|37,46
|112.012.027
|% 5,94
|
|PENGD
|4,80
|26.768.169
|% 4,80
|
|EMNIS
|33,48
|102.650
|% 4,17
|
|TATGD
|25,28
|163.122.157
|% -4,75
|
|GOODY
|16,69
|56.763.741
|% -4,36
|
|BJKAS
|12,29
|117.384.324
|% -4,13
|
|LOGO
|50,70
|25.961.060
|% -3,80
|
|SNPAM
|11,90
|112.881
|% -3,64
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|6,08
|
|Cumhuriyet
|9.350
|9.593
|32,00
|
|Tam
|9.395
|9.652
|23,71
|
|Yarım
|4.646
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.316
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|1,13
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
-
16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem
-
16:11KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 919 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 28, 977.00 milyon TL de
-
16:09ONCSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 993 adet işlem