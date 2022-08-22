***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.08.2022 tarih 2022/14 sayılı toplantısında mevzuata tam uyumun sağlanması ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması çalışmaları kapsamında ekte yer alan bilgilendirme politikasının kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına ve 2021 faaliyet yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057633BIST