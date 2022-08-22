***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
22.08.2022 18:33
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.08.2022 tarih 2022/14 sayılı toplantısında mevzuata tam uyumun sağlanması ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması çalışmaları kapsamında ekte yer alan bilgilendirme politikasının kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına ve 2021 faaliyet yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057633
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9696
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1865
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9530
18:051.008,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.008,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0711
|18,0899
|% 0,02
|
|Euro
|17,9520
|17,9696
|% -1,03
|
|Sterlin
|21,2195
|21,3259
|% -0,52
|
|Frank
|18,6730
|18,7855
|% -0,56
|
|Riyal
|4,7997
|4,8237
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,37
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.788
|6.873
|-64,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem