***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 35.050.000 TL den 45.000.000 TL ye arttırılması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin , "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metnine SPK'nın 31.01.2022 tarih ve 16635 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir.Bu kapsamda ,Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000668BIST