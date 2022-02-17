***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmiş "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmaktadırKamuoyuna duyurulurBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No12/04/2021 16/04/2021 10311Madde 6 tadili 08/02/2022 11/02/2022 10515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002303BIST