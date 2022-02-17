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***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

17.02.2022 10:14
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmiş "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmaktadır
Kamuoyuna duyurulur

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
12/04/2021 16/04/2021 10311
Madde 6 tadili 08/02/2022 11/02/2022 10515



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002303


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Altın Ons 1.893 1.894 20,97  
Altın Gr. 827 827 8,94  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,73 23,75 0,10  
Gümüş Gr. 10,35 10,37 0,02  
B. Petrol 93,35 93,35 -1,46  
Seans Raporu 17:43
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