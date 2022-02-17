***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.02.2022 14:19
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmiş "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tadil edilen 6.maddenin yer aldığı esas sözleşme konsolide metni ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
12/04/2021 16/04/2021 10311
Madde 6 tadili 08/02/2022 11/02/2022 10515
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002362
BIST
14:132.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,07
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:1313,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0192
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
14:1315,5116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0305
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:13825,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,83
|Açılış
|: 825,32
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.529.115
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|DESA
|12,96
|10.570.078
|% 9,46
|
|ERSU
|6,40
|117.974.701
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.403.352
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.878.597
|% -9,87
|
|THYAO
|29,72
|4.281.023.152
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.277.460.538
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,50
|976.923.283
|% -0,05
|
|EREGL
|28,54
|950.917.161
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,05
|605.634.827
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|605.634.827
|% 1,00
|
|THYAO
|29,72
|4.281.023.152
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.277.460.538
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|225.937.357
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,83
|115.470.654
|% 7,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6083
|13,6171
|% 0,15
|
|Euro
|15,5008
|15,5126
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4761
|18,5688
|% 0,27
|
|Frank
|14,7234
|14,8121
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6174
|3,6356
|% 0,15
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|12,86
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|71,13
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,41
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-2,01
|