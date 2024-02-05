***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.02.2024 17:42
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6: Sermaye ve Paylar 05/02/2024 05/02/2024 11015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246896
BIST
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18:068.777
En Düşük
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|: 1,28%
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|Açılış
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8.695
En Yüksek
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8480
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
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En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
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|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
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|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
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|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
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|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
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|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
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|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
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|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5557
|30,5622
|% 0,23
|
|Euro
|32,8355
|32,8480
|% -0,31
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
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|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
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