***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı05SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 13.03.2023KARAR SAYISI : 2023/ 05Şirketimizce hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.Şirketimizce hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporunun, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF),Tarafımızca incelendiğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığınıbilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.K Üyesi – Mali İşlerHASAN SELÇUK SALMANDenetim Komitesi BaşkanıMETE İKİZDenetim Komitesi ÜyesiKAZIM ALİ KİREMİTÇİOĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123709BIST