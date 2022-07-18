***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021, 04.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/07/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMedia Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRadyo Planlama AjansıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.07.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı55 TLToplam Tutar27.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,50İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,29Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFuat GuguloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkisi Bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/07/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.05.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar24.065.484 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında attığı adımlar 30.12.2021 ve 04.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımızda kamuya duyurulmuştu. Bu doğrultuda Sn. Fuat Guguloğlu'nun sermayesinin tamamına sahip olduğu Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.'nin tüm paylarının Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla hazırlanan pay devir sözleşmesi 18.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.Bu işlemle, yerel medya planlama alanında da mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan hizmet verebilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede hizmet kalite ve çeşitliliğini artırma fırsatı edinecektir. Aynı zamanda şirketimiz bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Radyo Planlama alanında edindiği güçlü konumu bu satınalma ile pekişecek, bir yandan hizmet kalitesi ve sürekliliği daha da yukarı taşınırken bir yandan da maliyet avantajı sağlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046012BIST