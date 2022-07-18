***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.07.2022 21:13
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021, 04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Radyo Planlama Ajansı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.07.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
55 TL
Toplam Tutar
27.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,50
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,29
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Fuat Guguloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkisi Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/07/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.05.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
24.065.484 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında attığı adımlar 30.12.2021 ve 04.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımızda kamuya duyurulmuştu. Bu doğrultuda Sn. Fuat Guguloğlu'nun sermayesinin tamamına sahip olduğu Media Liven Ajans Prodüksiyon ve Reklam Ticaret A.Ş.'nin tüm paylarının Şirketimiz tarafından satın alınması amacıyla hazırlanan pay devir sözleşmesi 18.07.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Bu işlemle, yerel medya planlama alanında da mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan hizmet verebilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede hizmet kalite ve çeşitliliğini artırma fırsatı edinecektir. Aynı zamanda şirketimiz bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Radyo Planlama alanında edindiği güçlü konumu bu satınalma ile pekişecek, bir yandan hizmet kalitesi ve sürekliliği daha da yukarı taşınırken bir yandan da maliyet avantajı sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046012
BIST