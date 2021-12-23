***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.12.2021 20:49
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25.1. 537.344.177 369.778.334 173.292.145 106.940.452
Satışların Maliyeti
25.2. -496.113.602 -332.250.722 -161.765.484 -89.473.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492
BRÜT KAR (ZARAR)
41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492
Genel Yönetim Giderleri
26. -14.793.696 -9.999.453 -5.510.253 -4.681.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1. 20.869.198 26.252.762 1.566.429 14.895.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2. -17.599.220 -31.778.076 -3.170.191 -14.253.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523
Finansman Gelirleri
29.1. 1.172.793 8.606 153.030 409
Finansman Giderleri
29.2. -7.534.981 -5.107.925 -2.740.131 -3.306.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.344.669 16.903.526 1.825.545 10.120.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.891.175 -1.356.548 -456.386 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -4.456.493 -1.183.768 -890.141 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -1.434.682 -172.780 433.755 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.882 0 -1.259.321 0
Ana Ortaklık Payları
17.372.612 15.546.978 2.628.480 10.120.785
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.846.922 -151.296.115
Dönem Karı (Zararı)
17.453.494 15.546.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.453.494 15.546.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.425.177 5.675.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.761.401 1.262.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.694.211 1.837.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 604.745 52.566
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 331.826 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.757.640 1.784.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.975.228 4.588.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.161.773 -8.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 7.137.001 4.597.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -8.896.838 -3.369.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.891.175 1.356.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.641.439 -172.404.636
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18 -577.945 3.577.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -130.324.402 -105.513.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.315.248 29.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -13.577.625 -2.453.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 63.170.570 -76.431.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.757.819 -102.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.528.002 -535.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 9.104.871 11.879.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.407.481 -2.855.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.762.768 -151.182.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -84.154 -113.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.798.471 -93.281
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 -48.425.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -373.471 -93.281
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373.471 -93.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.160.185 147.908.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 3.625.923 9.188.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -6.624.591 -3.853.621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8 91.078.811 261.933.793
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8 -4.399.767 -119.445.189
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -49.228 514.056
Ödenen Temettüler
24.5. -15.604.566 0
Ödenen Faiz
20 -866.397 -429.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.485.208 -3.481.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.485.208 -3.481.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.217.608 5.295.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.732.400 1.813.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.732.399 18.217.608
Finansal Yatırımlar
18 577.945 0
Ticari Alacaklar
7.1. 228.197.187 105.314.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 2.054.709 801.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 226.142.478 104.512.680
Diğer Alacaklar
8.1. 17.936.027 92.597.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 3.383.177 92.359.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 14.552.850 237.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 41.230.877 45.224.473
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 1.485.066 77.585
ARA TOPLAM
303.159.501 261.431.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
303.159.501 261.431.118
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7.1. 7.441.641 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.2. 6.000.864 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.2. 1.440.777 0
Diğer Alacaklar
8.1. 3.898.296 6.000.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.2 3.898.296 6.000.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 57.266.501 57.266.501
Maddi Duran Varlıklar
13 2.942.904 2.805.958
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.201.775 4.549.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 44.394.772 174.468
Şerefiye
17 43.609.849 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 784.923 174.468
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 17.571.221 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.2. 0 156.573
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.717.110 70.954.137
TOPLAM VARLIKLAR
441.876.611 332.385.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 15.948.295 14.287.988
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.321.247 13.793.248
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 14.321.247 13.793.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.627.048 494.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.627.048 494.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.820.682 3.483.909
Ticari Borçlar
7.2. 249.717.555 232.452.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 1.334 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 249.716.221 232.452.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.1. 5.308.994 1.551.175
Diğer Borçlar
8.2. 15.183 4.887.725
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 15.183 4.414.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 0 472.775
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 7.011.291 6.328.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.1. 482.668 8.290.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
22. 1.845.780 968.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.1. 1.387.213 841.712
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.2. 458.567 126.742
ARA TOPLAM
285.150.448 272.251.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.150.448 272.251.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.503.477 7.157.581
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.440.748 1.913.317
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 2.440.748 1.913.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.062.729 5.244.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.062.729 5.244.264
Ticari Borçlar
7.2. 60.683.835 14.777.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.2. 0 14.703.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.2. 60.683.835 73.982
Diğer Borçlar
8.2. 35.000.777 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.2. 35.000.777 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.2. 8.422.545 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.670 782.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2. 737.670 782.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.2. 2.605.620 1.322.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.953.924 24.040.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.104.372 296.292.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.889.497 36.092.879
Ödenmiş Sermaye
24.1. 35.050.000 35.050.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24.2. -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.3. -80.302 -108.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.4. 2.788.074 508.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.5. 15.594.412 12.303.619
Net Dönem Karı veya Zararı
17.372.612 21.174.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.6. 4.882.742 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.772.239 36.092.879
TOPLAM KAYNAKLAR
441.876.611 332.385.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.750.000 -19.798 -19.798 -19.798 25.000 8.514.003 6.671.082 22.990.287 0 22.990.287
Transferler
0 0 0 0 0 212.215 6.458.867 -6.671.082 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 15.546.978 15.532.002 0 15.532.002
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 15.546.978 15.546.978 0 15.546.978
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 0 -14.975 0 -14.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 7.750.000 -34.773 -34.773 -34.773 237.215 14.972.870 15.546.978 38.522.290 0 38.522.290
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.050.000 -32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 0 36.092.879
Transferler
0 0 0 0 0 2.279.405 18.895.359 -21.174.765 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 17.372.612 17.401.185 67.591 17.468.776
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 17.372.612 17.372.612 80.882 17.453.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 0 28.573 -13.291 15.282
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -15.604.566 0 -15.604.566 0 -15.604.566
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.815.152 4.815.152
Dönem Sonu Bakiyeler
35.050.000 -32.835.299 -80.302 -80.302 -80.302 2.788.074 15.594.412 17.372.612 37.889.497 4.882.742 42.772.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.282 -14.975 70.954 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2. 20.375 -18.719 94.606 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.093 3.744 -23.652 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.093 3.744 -23.652 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.282 -14.975 70.954 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.468.776 15.532.003 1.440.113 10.120.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67.591 0 -1.261.772 0
Ana Ortaklık Payları
17.401.185 15.532.003 2.701.885 10.120.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985898
BIST