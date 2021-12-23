***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.1. 537.344.177 369.778.334 173.292.145 106.940.452Satışların Maliyeti25.2. -496.113.602 -332.250.722 -161.765.484 -89.473.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492BRÜT KAR (ZARAR)41.230.575 37.527.612 11.526.661 17.466.492Genel Yönetim Giderleri26. -14.793.696 -9.999.453 -5.510.253 -4.681.531Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.1. 20.869.198 26.252.762 1.566.429 14.895.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.2. -17.599.220 -31.778.076 -3.170.191 -14.253.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.706.857 22.002.845 4.412.646 13.426.523Finansman Gelirleri29.1. 1.172.793 8.606 153.030 409Finansman Giderleri29.2. -7.534.981 -5.107.925 -2.740.131 -3.306.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.344.669 16.903.526 1.825.545 10.120.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.891.175 -1.356.548 -456.386 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23.3. -4.456.493 -1.183.768 -890.141 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.3. -1.434.682 -172.780 433.755 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785DÖNEM KARI (ZARARI)17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.882 0 -1.259.321 0Ana Ortaklık Payları17.372.612 15.546.978 2.628.480 10.120.785Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.846.922 -151.296.115Dönem Karı (Zararı)17.453.494 15.546.978Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.453.494 15.546.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.425.177 5.675.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.761.401 1.262.684Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.694.211 1.837.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 604.745 52.566Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 331.826 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 3.757.640 1.784.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.975.228 4.588.651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.161.773 -8.606Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 7.137.001 4.597.257Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27 -8.896.838 -3.369.745Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 5.891.175 1.356.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.641.439 -172.404.636Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)18 -577.945 3.577.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -130.324.402 -105.513.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -14.315.248 29.749Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -13.577.625 -2.453.887Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 63.170.570 -76.431.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.757.819 -102.234Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 34.528.002 -535.262Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 9.104.871 11.879.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.407.481 -2.855.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.762.768 -151.182.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -84.154 -113.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.798.471 -93.281Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları17 -48.425.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -373.471 -93.281Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-373.471 -93.281FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.160.185 147.908.288Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19 3.625.923 9.188.981Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -6.624.591 -3.853.621İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8 91.078.811 261.933.793İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8 -4.399.767 -119.445.189Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -49.228 514.056Ödenen Temettüler24.5. -15.604.566 0Ödenen Faiz20 -866.397 -429.732YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.485.208 -3.481.108NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.485.208 -3.481.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.217.608 5.295.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.732.400 1.813.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 13.732.399 18.217.608Finansal Yatırımlar18 577.945 0Ticari Alacaklar7.1. 228.197.187 105.314.430İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.1. 2.054.709 801.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 226.142.478 104.512.680Diğer Alacaklar8.1. 17.936.027 92.597.022İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 3.383.177 92.359.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 14.552.850 237.602Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 41.230.877 45.224.473Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 1.485.066 77.585ARA TOPLAM303.159.501 261.431.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.159.501 261.431.118DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7.1. 7.441.641 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.2. 6.000.864 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.2. 1.440.777 0Diğer Alacaklar8.1. 3.898.296 6.000.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.2 3.898.296 6.000.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 57.266.501 57.266.501Maddi Duran Varlıklar13 2.942.904 2.805.958Kullanım Hakkı Varlıkları16 5.201.775 4.549.773Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 44.394.772 174.468Şerefiye17 43.609.849 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 784.923 174.468Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 17.571.221 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23.2. 0 156.573TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.717.110 70.954.137TOPLAM VARLIKLAR441.876.611 332.385.255KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 15.948.295 14.287.988İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.321.247 13.793.248Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 14.321.247 13.793.248İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.627.048 494.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 1.627.048 494.740Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 4.820.682 3.483.909Ticari Borçlar7.2. 249.717.555 232.452.909İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 1.334 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 249.716.221 232.452.909Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.1. 5.308.994 1.551.175Diğer Borçlar8.2. 15.183 4.887.725İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 15.183 4.414.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 0 472.775Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 7.011.291 6.328.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23.1. 482.668 8.290.392Kısa Vadeli Karşılıklar22. 1.845.780 968.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.1. 1.387.213 841.712Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.2. 458.567 126.742ARA TOPLAM285.150.448 272.251.518TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.150.448 272.251.518UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 6.503.477 7.157.581İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.440.748 1.913.317Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar19 2.440.748 1.913.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.062.729 5.244.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.062.729 5.244.264Ticari Borçlar7.2. 60.683.835 14.777.906İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.2. 0 14.703.924İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.2. 60.683.835 73.982Diğer Borçlar8.2. 35.000.777 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.2. 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.2. 35.000.777 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.2. 8.422.545 0Uzun Vadeli Karşılıklar737.670 782.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2. 737.670 782.955Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.2. 2.605.620 1.322.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.953.924 24.040.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER399.104.372 296.292.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.889.497 36.092.879Ödenmiş Sermaye24.1. 35.050.000 35.050.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi24.2. -32.835.299 -32.835.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.3. -80.302 -108.875Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.4. 2.788.074 508.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.5. 15.594.412 12.303.619Net Dönem Karı veya Zararı17.372.612 21.174.765Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.6. 4.882.742 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.772.239 36.092.879TOPLAM KAYNAKLAR441.876.611 332.385.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 7.750.000 -19.798 -19.798 -19.798 25.000 8.514.003 6.671.082 22.990.287 0 22.990.287Transferler0 0 0 0 0 212.215 6.458.867 -6.671.082 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 15.546.978 15.532.002 0 15.532.002Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 15.546.978 15.546.978 0 15.546.978Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -14.975 -14.975 -456.596 0 0 0 -14.975 0 -14.975Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 7.750.000 -34.773 -34.773 -34.773 237.215 14.972.870 15.546.978 38.522.290 0 38.522.290Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.050.000 -32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 0 36.092.879Transferler0 0 0 0 0 2.279.405 18.895.359 -21.174.765 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 17.372.612 17.401.185 67.591 17.468.776Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 17.372.612 17.372.612 80.882 17.453.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 0 28.573 -13.291 15.282Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 -15.604.566 0 -15.604.566 0 -15.604.566Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.815.152 4.815.152Dönem Sonu Bakiyeler35.050.000 -32.835.299 -80.302 -80.302 -80.302 2.788.074 15.594.412 17.372.612 37.889.497 4.882.742 42.772.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.453.494 15.546.978 1.369.159 10.120.785DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.282 -14.975 70.954 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.2. 20.375 -18.719 94.606 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.093 3.744 -23.652 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.093 3.744 -23.652 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.282 -14.975 70.954 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.468.776 15.532.003 1.440.113 10.120.785Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar67.591 0 -1.261.772 0Ana Ortaklık Payları17.401.185 15.532.003 2.701.885 10.120.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985898BIST