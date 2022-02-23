***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.1. 835.374.658 519.987.832Satışların Maliyeti25.2. -764.719.732 -473.537.512TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.654.926 46.450.320BRÜT KAR (ZARAR)70.654.926 46.450.320Genel Yönetim Giderleri26. -29.531.548 -9.745.433Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.1. 43.448.075 32.472.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.2. -53.181.294 -33.250.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.390.159 35.926.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28. 22.086.095 85.414Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28. -4.457.979 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.018.275 36.012.317Finansman Gelirleri29.1. 2.421.589 1.481.986Finansman Giderleri29.2. -7.814.205 -10.485.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.625.659 27.008.489Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.150.114 -5.833.726Dönem Vergi (Gideri) Geliri23.3. -5.529.184 -8.291.777Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.3. -5.620.930 2.458.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.475.545 21.174.763DÖNEM KARI (ZARARI)32.475.545 21.174.763Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar918.371 0Ana Ortaklık Payları31.557.174 21.174.763Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.065.950 -70.680.464Dönem Karı (Zararı)31.557.175 21.174.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.557.175 21.174.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.072.657 6.670.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.065.692 1.683.579Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.457.919 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler28 4.457.919 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.722.944 1.564.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,22 604.745 676.005Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 331.826 76.530Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 9.786.373 811.842Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.151.048 1.031.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -5.105.190 -8.575.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 7.256.238 9.607.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27 -31.620.373 -3.357.571Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -19.139.504 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -12.480.869 -3.357.571Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 11.150.113 5.833.726Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -85.414Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -85.414Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler28 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-51.465.314 -98.431.471Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)18 -929.344 3.577.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -165.824.319 85.932.391Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.841.612 -167.337Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -10.880.346 -71.528.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 85.823.057 -75.054.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.150.348 1.194.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 38.536.919 -43.774.270Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 10.805.696 1.410.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.305.713 -20.640Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.980.796 -70.586.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -85.154 -113.763Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.385Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 20.945YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-746.922 -2.056.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 152.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -746.922 -2.209.178Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-746.922 -2.209.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.760.565 85.659.310Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri94.525.000 35.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 84.575.000 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 9.950.000 35.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19 52.932.796 74.326.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -107.810.390 -66.068.013İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8 90.081.301 167.986.082İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8 -4.250.498 -115.030.239Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -49.228 -1.944.368Ödenen Temettüler24 -15.604.566 0Ödenen Faiz19 -1.063.850 -8.618.945Alınan Faiz0 8.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.947.693 12.922.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.947.693 12.922.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.217.608 5.295.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.165.301 18.217.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 105.165.302 18.217.608Finansal Yatırımlar18 929.344 0Ticari Alacaklar7.1. 271.138.752 105.314.430İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.1. 560.007 801.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 270.578.745 104.512.680Diğer Alacaklar8.1. 15.377.691 92.597.022İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 2.298.477 92.359.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 13.079.214 237.602Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 53.907.550 45.224.473Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 1.383.298 77.585ARA TOPLAM447.901.937 261.431.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR447.901.937 261.431.118DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7.1. 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.1.2. 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.2. 0 0Diğer Alacaklar8.1. 5.980.506 6.000.864İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.2 5.980.506 6.000.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 76.406.005 57.266.501Maddi Duran Varlıklar13 2.901.365 2.805.958Kullanım Hakkı Varlıkları16 5.201.775 4.549.773Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 39.977.853 174.468Şerefiye17 39.151.869 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 825.984 174.468Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 2.197.269 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23.2. 0 156.573TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.664.773 70.954.137TOPLAM VARLIKLAR580.566.710 332.385.255KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 13.547.706 14.287.988İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.920.658 13.793.248Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 11.920.658 13.793.248İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.627.048 494.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 1.627.048 494.740Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 4.120.829 3.483.909Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7.2. 311.539.272 232.452.909İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 5.281.433 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 306.257.839 232.452.909Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.1. 6.701.523 1.551.175Diğer Borçlar8.2. 27.927.147 4.887.725İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 14.653 4.414.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 27.912.494 472.775Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 17.134.662 6.328.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23.1. 6.421 8.290.392Kısa Vadeli Karşılıklar22. 1.845.780 968.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.1. 1.387.213 841.712Sigortacılık Teknik Karşılıkları458.567Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.2. 126.742Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM382.823.340 272.251.518TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.823.340 272.251.518UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.132.937 7.157.581İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.070.208 1.913.317Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar19 1.070.208 1.913.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.062.729 5.244.264Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.062.729 5.244.264Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7.2. 21.514.605 14.777.906İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.2. 14.703.924İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.2. 21.514.605 73.982Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar8.2. 11.246.999 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.2. 149.799 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.2. 11.097.200 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.2. 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar737.670 782.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2. 737.670 782.955Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23.2. 6.791.867 1.322.416Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.424.078 24.040.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER428.247.418 296.292.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar146.599.061 36.092.879Ödenmiş Sermaye24.1. 45.000.000 35.050.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24.2. 84.575.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi24.3. -32.835.299 -32.835.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.4. -80.302 -108.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.5. 2.788.075 508.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.6. 15.594.412 12.303.619Net Dönem Karı veya Zararı31.557.175 21.174.765Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.7. 5.720.231 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.319.292 36.092.879TOPLAM KAYNAKLAR580.566.710 332.385.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 7.750.000 -19.798 -19.798 -19.798 25.000 6.116.206 6.671.082 20.592.490 0 20.592.490Transferler0 0 0 0 0 483.669 6.187.413 -6.671.082 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -89.077 -89.077 -89.077 0 21.174.762 21.085.688 0 21.085.688Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 21.174.762 21.174.765 0 21.174.765Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -89.077 -89.077 -89.077 0 0 0 -89.077 0 -89.077Sermaye Arttırımı35.000.000 35.000.000 35.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 40.585.299 0 0 0 0 0 0 -40.585.299 0 -40.585.299Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler35.050.000 32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.762 36.092.879 0 36.092.879Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.050.000 -32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 0 36.092.879Transferler0 0 0 0 0 2.279.405 18.895.359 -21.174.765 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 31.557.175 31.585.748 905.080 32.490.828Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 31.557.175 31.557.175 918.371 32.475.546Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 0 28.573 -13.291 15.282Sermaye Arttırımı9.950.000 9.950.000 9.950.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 -15.604.566 0 -15.604.566 0 -15.604.566Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.815.152 4.815.152Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 845.750.000 -32.835.299 -80.302 -80.302 -80.302 2.788.074 15.594.412 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.475.545 21.174.763DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.281 -89.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.2. 20.375 -111.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.094 22.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.094 22.269Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.281 -89.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.490.826 21.085.686Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar905.080 0Ana Ortaklık Payları31.585.746 21.085.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003917BIST