***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 21:01
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25.1. 835.374.658 519.987.832
Satışların Maliyeti
25.2. -764.719.732 -473.537.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.654.926 46.450.320
BRÜT KAR (ZARAR)
70.654.926 46.450.320
Genel Yönetim Giderleri
26. -29.531.548 -9.745.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1. 43.448.075 32.472.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2. -53.181.294 -33.250.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.390.159 35.926.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28. 22.086.095 85.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28. -4.457.979 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.018.275 36.012.317
Finansman Gelirleri
29.1. 2.421.589 1.481.986
Finansman Giderleri
29.2. -7.814.205 -10.485.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.625.659 27.008.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.150.114 -5.833.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -5.529.184 -8.291.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.3. -5.620.930 2.458.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.475.545 21.174.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.475.545 21.174.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
918.371 0
Ana Ortaklık Payları
31.557.174 21.174.763
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.065.950 -70.680.464
Dönem Karı (Zararı)
31.557.175 21.174.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.557.175 21.174.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.072.657 6.670.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.065.692 1.683.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.457.919 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
28 4.457.919 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.722.944 1.564.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 604.745 676.005
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 331.826 76.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.786.373 811.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.151.048 1.031.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -5.105.190 -8.575.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 7.256.238 9.607.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -31.620.373 -3.357.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -19.139.504 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -12.480.869 -3.357.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 11.150.113 5.833.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -85.414
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -85.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.465.314 -98.431.471
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
18 -929.344 3.577.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -165.824.319 85.932.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.841.612 -167.337
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.880.346 -71.528.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 85.823.057 -75.054.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.150.348 1.194.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 38.536.919 -43.774.270
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 10.805.696 1.410.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.305.713 -20.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.980.796 -70.586.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -85.154 -113.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.385
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-746.922 -2.056.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 152.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -746.922 -2.209.178
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-746.922 -2.209.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.760.565 85.659.310
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.525.000 35.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 84.575.000 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 9.950.000 35.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 52.932.796 74.326.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -107.810.390 -66.068.013
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8 90.081.301 167.986.082
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8 -4.250.498 -115.030.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -49.228 -1.944.368
Ödenen Temettüler
24 -15.604.566 0
Ödenen Faiz
19 -1.063.850 -8.618.945
Alınan Faiz
0 8.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.947.693 12.922.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.947.693 12.922.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.217.608 5.295.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.165.301 18.217.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 105.165.302 18.217.608
Finansal Yatırımlar
18 929.344 0
Ticari Alacaklar
7.1. 271.138.752 105.314.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 560.007 801.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 270.578.745 104.512.680
Diğer Alacaklar
8.1. 15.377.691 92.597.022
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 2.298.477 92.359.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 13.079.214 237.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 53.907.550 45.224.473
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 1.383.298 77.585
ARA TOPLAM
447.901.937 261.431.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
447.901.937 261.431.118
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
7.1. 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.2. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.2. 0 0
Diğer Alacaklar
8.1. 5.980.506 6.000.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.2 5.980.506 6.000.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 76.406.005 57.266.501
Maddi Duran Varlıklar
13 2.901.365 2.805.958
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.201.775 4.549.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 39.977.853 174.468
Şerefiye
17 39.151.869 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 825.984 174.468
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 2.197.269 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23.2. 0 156.573
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.664.773 70.954.137
TOPLAM VARLIKLAR
580.566.710 332.385.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 13.547.706 14.287.988
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.920.658 13.793.248
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 11.920.658 13.793.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.627.048 494.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.627.048 494.740
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 4.120.829 3.483.909
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7.2. 311.539.272 232.452.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 5.281.433 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 306.257.839 232.452.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.1. 6.701.523 1.551.175
Diğer Borçlar
8.2. 27.927.147 4.887.725
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 14.653 4.414.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 27.912.494 472.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 17.134.662 6.328.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.1. 6.421 8.290.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
22. 1.845.780 968.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.1. 1.387.213 841.712
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
458.567
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.2. 126.742
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
382.823.340 272.251.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.823.340 272.251.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.132.937 7.157.581
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.070.208 1.913.317
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 1.070.208 1.913.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.062.729 5.244.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.062.729 5.244.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7.2. 21.514.605 14.777.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.2. 14.703.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.2. 21.514.605 73.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
8.2. 11.246.999 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 149.799 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.2. 11.097.200 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.2. 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.670 782.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2. 737.670 782.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.2. 6.791.867 1.322.416
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.424.078 24.040.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
428.247.418 296.292.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.599.061 36.092.879
Ödenmiş Sermaye
24.1. 45.000.000 35.050.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24.2. 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24.3. -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.4. -80.302 -108.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.5. 2.788.075 508.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.6. 15.594.412 12.303.619
Net Dönem Karı veya Zararı
31.557.175 21.174.765
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.7. 5.720.231 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.319.292 36.092.879
TOPLAM KAYNAKLAR
580.566.710 332.385.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 7.750.000 -19.798 -19.798 -19.798 25.000 6.116.206 6.671.082 20.592.490 0 20.592.490
Transferler
0 0 0 0 0 483.669 6.187.413 -6.671.082 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -89.077 -89.077 -89.077 0 21.174.762 21.085.688 0 21.085.688
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 21.174.762 21.174.765 0 21.174.765
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -89.077 -89.077 -89.077 0 0 0 -89.077 0 -89.077
Sermaye Arttırımı
35.000.000 35.000.000 35.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 40.585.299 0 0 0 0 0 0 -40.585.299 0 -40.585.299
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.050.000 32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.762 36.092.879 0 36.092.879
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.050.000 -32.835.299 -108.875 -108.875 -108.875 508.669 12.303.619 21.174.765 36.092.879 0 36.092.879
Transferler
0 0 0 0 0 2.279.405 18.895.359 -21.174.765 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 31.557.175 31.585.748 905.080 32.490.828
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 31.557.175 31.557.175 918.371 32.475.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 28.573 28.573 28.573 0 0 0 28.573 -13.291 15.282
Sermaye Arttırımı
9.950.000 9.950.000 9.950.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -15.604.566 0 -15.604.566 0 -15.604.566
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.815.152 4.815.152
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 845.750.000 -32.835.299 -80.302 -80.302 -80.302 2.788.074 15.594.412 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.475.545 21.174.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.281 -89.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2. 20.375 -111.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.094 22.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.094 22.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.281 -89.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.490.826 21.085.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
905.080 0
Ana Ortaklık Payları
31.585.746 21.085.686
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003917
BIST