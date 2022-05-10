***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:57
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 330.880.264 148.866.233
Satışların Maliyeti
20 -307.277.272 -132.693.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.602.992 16.172.755
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.602.992 16.172.755
Genel Yönetim Giderleri
-9.537.195 -4.660.916
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.241.303 5.317.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.317.865 -8.764.091
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.989.235 8.065.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 896.316 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.885.551 8.065.191
Finansman Gelirleri
22 2.172.996 515.168
Finansman Giderleri
22 -1.513.177 -2.089.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.545.370 6.490.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.307.786 -1.342.141
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.469.234 -1.228.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 161.448 -113.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.237.584 5.148.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.237.584 5.148.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-214.714 286.826
Ana Ortaklık Payları
10.452.298 4.861.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.070.190 -43.160.397
Dönem Karı (Zararı)
10.237.584 4.861.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.237.584 4.861.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.995.904 -806.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,17 1.083.675 513.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 0 -1.003.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.418.298 -227.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.341.776 18.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 76.522 -246.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
653.688 1.293.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 291.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 653.688 -78.084
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 1.079.891
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -159.757 -1.382.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.643.721 -47.153.651
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 929.344 -577.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.492.626 -104.312.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -14.565.257 -18.559.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -52.927.369 -85.752.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.321.076 -4.438.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.321.076 -4.438.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 272.784 -3.531.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.300.854 48.491.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -5.281.433 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 29.582.287 48.491.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.598.696 592.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.045.518 12.946.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.045.518 12.946.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 5.455.540 5.325.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.786.479 -1.651.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -5.786.479 -1.651.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.410.233 -43.098.893
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 3.340.043 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -61.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-275.105 -38.517.819
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
16 0 -38.517.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,17 -275.105 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.668.446 72.316.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.259.666
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 4.259.666
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.049.735 -994.776
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -13.049.735 -994.776
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 1.606.692 57.505.141
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -139.618 11.686.657
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -1.085.785 138.434
Ödenen Faiz
22 0 -278.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.013.741 -9.361.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.013.741 -9.361.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.165.302 18.217.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.151.561 8.856.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 58.151.562 105.165.302
Finansal Yatırımlar
6 0 929.344
Ticari Alacaklar
337.262.736 271.138.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 15.125.264 560.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 322.137.472 270.578.745
Diğer Alacaklar
12.429.565 15.377.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 671.427 2.298.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.758.138 13.079.214
Peşin Ödenmiş Giderler
11 55.398.175 53.907.550
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.398.175 53.907.550
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 122.771 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.481.439 1.383.298
ARA TOPLAM
471.846.248 447.901.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
471.846.248 447.901.937
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.368.642 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.368.642 0
Diğer Alacaklar
6.000.864 5.980.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.000.864 5.980.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 76.406.005 76.406.005
Maddi Duran Varlıklar
15 2.908.816 2.901.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 11.787.593 5.201.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.932.281 39.977.853
Şerefiye
16 39.151.869 39.151.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 780.412 825.984
Peşin Ödenmiş Giderler
433.860 2.197.269
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 111.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 322.604 2.197.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.838.061 132.664.773
TOPLAM VARLIKLAR
610.684.309 580.566.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.436.122 17.668.535
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.436.122 17.668.535
Banka Kredileri
7 3.598.426 16.041.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.837.696 1.627.048
Ticari Borçlar
341.487.126 311.539.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 341.487.126 306.257.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.102.827 6.701.523
Diğer Borçlar
23.384.609 27.927.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.477 14.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.380.132 27.912.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 22.590.202 17.134.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.469.234 6.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.684.236 1.845.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.149.146 1.387.213
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
535.090 458.567
ARA TOPLAM
404.154.356 382.823.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.154.356 382.823.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.551.448 5.132.937
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.551.448 5.132.937
Banka Kredileri
7 463.534 1.070.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.087.914 4.062.729
Ticari Borçlar
15.867.605 21.514.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.867.605 21.514.605
Diğer Borçlar
7.604.401 11.246.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 20.357 149.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.584.044 11.097.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.790.920 737.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.790.920 737.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 6.537.429 6.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.351.803 45.424.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
448.506.159 428.247.418
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.665.993 146.599.061
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 84.575.000 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-465.668 -80.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-465.668 -80.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -465.668 -80.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.788.074 2.788.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.151.588 15.594.413
Net Dönem Karı veya Zararı
10.452.298 31.557.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.512.157 5.720.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.178.150 152.319.292
TOPLAM KAYNAKLAR
610.684.309 580.566.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 35.050.000 -35.233.096 -108.875 508.669 14.701.416 21.174.765 36.092.879 36.092.879
Transferler
21.174.765 -21.174.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.316 4.861.709 4.836.393 276.877 5.113.270
Dönem Karı (Zararı)
4.861.709 4.861.709 286.825 5.148.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.316 -25.316 -9.948 -35.264
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.815.152 4.815.152
Dönem Sonu Bakiyeler
19 35.050.000 -35.233.096 -134.191 508.669 35.876.181 4.861.709 40.929.272 5.092.029 46.021.301
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 45.000.000 -32.835.299 84.575.000 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.557.175 -31.557.175 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.452.298 10.066.932 -208.074 9.858.858
Dönem Karı (Zararı)
10.452.298 10.452.298 -214.714 10.237.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.366 -385.366 6.640 -378.726
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 45.000.000 -32.835.299 84.575.000 -465.668 2.788.074 47.151.588 10.452.298 156.665.993 5.512.157 162.178.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.237.584 5.148.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-378.726 -35.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -473.407 -44.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.681 8.816
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 94.681 8.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-378.726 -35.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.858.858 5.113.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-221.354 276.878
Ana Ortaklık Payları
10.080.212 4.836.395
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028770
BIST