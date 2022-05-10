***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 330.880.264 148.866.233Satışların Maliyeti20 -307.277.272 -132.693.478TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.602.992 16.172.755Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)23.602.992 16.172.755Genel Yönetim Giderleri-9.537.195 -4.660.916Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.241.303 5.317.443Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.317.865 -8.764.091ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.989.235 8.065.191Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 896.316 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.885.551 8.065.191Finansman Gelirleri22 2.172.996 515.168Finansman Giderleri22 -1.513.177 -2.089.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.545.370 6.490.677Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.307.786 -1.342.141Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -3.469.234 -1.228.278Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 161.448 -113.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.237.584 5.148.536DÖNEM KARI (ZARARI)10.237.584 5.148.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-214.714 286.826Ana Ortaklık Payları10.452.298 4.861.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.070.190 -43.160.397Dönem Karı (Zararı)10.237.584 4.861.709Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.237.584 4.861.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.995.904 -806.951Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,17 1.083.675 513.344Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 0 -1.003.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.418.298 -227.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.341.776 18.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 76.522 -246.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler653.688 1.293.519Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 0 291.712Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 653.688 -78.084Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 1.079.891Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -159.757 -1.382.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.643.721 -47.153.651Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 929.344 -577.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.492.626 -104.312.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -14.565.257 -18.559.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -52.927.369 -85.752.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.321.076 -4.438.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.321.076 -4.438.045Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 272.784 -3.531.143Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.300.854 48.491.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -5.281.433 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 29.582.287 48.491.641Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.598.696 592.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.045.518 12.946.617İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -8.045.518 12.946.617Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 5.455.540 5.325.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.786.479 -1.651.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -5.786.479 -1.651.647Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.410.233 -43.098.893Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 3.340.043 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -61.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-275.105 -38.517.819Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları16 0 -38.517.819Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,17 -275.105 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.668.446 72.316.722Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.259.666Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 0 4.259.666Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.049.735 -994.776Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -13.049.735 -994.776İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4 1.606.692 57.505.141İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış4 -139.618 11.686.657Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -1.085.785 138.434Ödenen Faiz22 0 -278.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.013.741 -9.361.494NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.013.741 -9.361.494DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.165.302 18.217.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.151.561 8.856.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 58.151.562 105.165.302Finansal Yatırımlar6 0 929.344Ticari Alacaklar337.262.736 271.138.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 15.125.264 560.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 322.137.472 270.578.745Diğer Alacaklar12.429.565 15.377.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 671.427 2.298.477İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.758.138 13.079.214Peşin Ödenmiş Giderler11 55.398.175 53.907.550İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler55.398.175 53.907.550Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 122.771 0Diğer Dönen Varlıklar12 8.481.439 1.383.298ARA TOPLAM471.846.248 447.901.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR471.846.248 447.901.937DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.368.642 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.368.642 0Diğer Alacaklar6.000.864 5.980.506İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.000.864 5.980.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 76.406.005 76.406.005Maddi Duran Varlıklar15 2.908.816 2.901.365Kullanım Hakkı Varlıkları18 11.787.593 5.201.775Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.932.281 39.977.853Şerefiye16 39.151.869 39.151.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 780.412 825.984Peşin Ödenmiş Giderler433.860 2.197.269İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 111.256 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 322.604 2.197.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.838.061 132.664.773TOPLAM VARLIKLAR610.684.309 580.566.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.436.122 17.668.535İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.436.122 17.668.535Banka Kredileri7 3.598.426 16.041.487Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.837.696 1.627.048Ticari Borçlar341.487.126 311.539.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 5.281.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 341.487.126 306.257.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 5.102.827 6.701.523Diğer Borçlar23.384.609 27.927.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 4.477 14.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 23.380.132 27.912.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 22.590.202 17.134.662Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 3.469.234 6.421Kısa Vadeli Karşılıklar2.684.236 1.845.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.149.146 1.387.213Sigortacılık Teknik Karşılıkları535.090 458.567ARA TOPLAM404.154.356 382.823.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER404.154.356 382.823.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.551.448 5.132.937İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.551.448 5.132.937Banka Kredileri7 463.534 1.070.208Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.087.914 4.062.729Ticari Borçlar15.867.605 21.514.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 15.867.605 21.514.605Diğer Borçlar7.604.401 11.246.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 20.357 149.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.584.044 11.097.200Uzun Vadeli Karşılıklar1.790.920 737.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.790.920 737.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 6.537.429 6.791.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.351.803 45.424.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER448.506.159 428.247.418ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.665.993 146.599.061Ödenmiş Sermaye19 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 84.575.000 84.575.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -32.835.299 -32.835.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-465.668 -80.302Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-465.668 -80.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -465.668 -80.302Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.788.074 2.788.074Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları47.151.588 15.594.413Net Dönem Karı veya Zararı10.452.298 31.557.175Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.512.157 5.720.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR162.178.150 152.319.292TOPLAM KAYNAKLAR610.684.309 580.566.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 35.050.000 -35.233.096 -108.875 508.669 14.701.416 21.174.765 36.092.879 36.092.879Transferler21.174.765 -21.174.765Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.316 4.861.709 4.836.393 276.877 5.113.270Dönem Karı (Zararı)4.861.709 4.861.709 286.825 5.148.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.316 -25.316 -9.948 -35.264Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.815.152 4.815.152Dönem Sonu Bakiyeler19 35.050.000 -35.233.096 -134.191 508.669 35.876.181 4.861.709 40.929.272 5.092.029 46.021.301Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 45.000.000 -32.835.299 84.575.000 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31.557.175 -31.557.175 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.452.298 10.066.932 -208.074 9.858.858Dönem Karı (Zararı)10.452.298 10.452.298 -214.714 10.237.584Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-385.366 -385.366 6.640 -378.726Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 45.000.000 -32.835.299 84.575.000 -465.668 2.788.074 47.151.588 10.452.298 156.665.993 5.512.157 162.178.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.237.584 5.148.536DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-378.726 -35.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -473.407 -44.079Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94.681 8.816Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 94.681 8.816Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-378.726 -35.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.858.858 5.113.273Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-221.354 276.878Ana Ortaklık Payları10.080.212 4.836.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028770BIST