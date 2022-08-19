***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 901.390.300 364.052.031 570.510.036 215.185.798Satışların Maliyeti20 -827.592.916 -334.348.117 -520.315.644 -201.654.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.797.384 29.703.914 50.194.392 13.531.159BRÜT KAR (ZARAR)73.797.384 29.703.914 50.194.392 13.531.159Genel Yönetim Giderleri-36.127.711 -9.283.443 -26.590.516 -4.622.527Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33.502.004 19.302.769 18.260.701 13.985.326Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-45.208.420 -14.429.029 -27.890.555 -5.664.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.963.257 25.294.211 13.974.022 17.229.020Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 41.865.377 40.969.061Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -15.450 -15.450FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.813.184 25.294.211 54.927.633 17.229.020Finansman Gelirleri22 5.418.506 1.019.763 3.245.510 504.595Finansman Giderleri22 -7.791.548 -4.794.850 -6.278.371 -2.705.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.440.142 21.519.124 51.894.772 15.028.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.440.680 -5.434.789 -7.132.894 -4.092.648Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -8.339.598 -3.566.352 -4.870.364 -2.338.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.101.082 -1.868.437 -2.262.530 -1.754.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799DÖNEM KARI (ZARARI)54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.321.305 1.340.203 -1.106.591 1.053.377Ana Ortaklık Payları56.320.767 14.744.132 45.868.469 9.882.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.556.766 -24.072.672Dönem Karı (Zararı)54.999.462 16.084.336Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)54.999.462 16.084.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.465.475 -2.202.524Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-17 1.789.936 1.095.867Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.936.911 1.910.564Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.936.911 1.910.564Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.112.658 580.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.036.135 248.966Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 76.523 331.826Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.185.412 -11.224.536Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -4.901.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 799.600 4.465.220Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.508.383 -10.788.731Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9.894.195Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.068.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -40.068.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.099.161 5.434.789Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.353.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.610.521 -37.870.330Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 929.344 -577.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-203.100.409 -152.329.572İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -11.187.563İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -191.912.846 -152.329.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.930.369 -8.428.908İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.930.369 -8.428.908Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -10.489.380 -3.301.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler221.628.945 102.287.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -5.281.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 226.910.378 102.287.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.555.396 2.101.045Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.372.529 23.717.851İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -7.372.529 23.717.851Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -7.176.429 2.232.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-405.036 -3.571.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -405.036 -3.571.527Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.923.466 -23.988.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -84.154Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 4.633.300YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.775 -48.700.286Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri16 -48.425.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-17 -420.775 -275.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.924.455 86.363.135Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 35.097.936Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 35.097.936Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -14.513.780 -21.462.231Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -14.513.780 -21.462.231İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4 2.086.692 94.434.758İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış4 -101.848 -4.293.670Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -1.395.519 -1.196.612Ödenen Temettüler-15.604.566Ödenen Faiz22 -612.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.211.536 13.590.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 4.211.536 13.590.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.165.302 18.217.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ109.376.838 31.807.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 109.376.838 105.165.302Finansal Yatırımlar6 929.344Ticari Alacaklar468.281.877 271.138.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.747.570 560.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 456.534.307 270.578.745Diğer Alacaklar11.340.272 15.377.691İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 191.427 2.298.477İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.148.845 13.079.214Peşin Ödenmiş Giderler11 59.746.641 53.907.550İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 59.746.641 53.907.550Diğer Dönen Varlıklar12 1.788.334 1.383.298ARA TOPLAM650.533.962 447.901.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR650.533.962 447.901.937DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.000.864 5.980.506İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.000.864 5.980.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 116.475.000 76.406.005Maddi Duran Varlıklar15 2.809.838 2.901.365Kullanım Hakkı Varlıkları18 11.156.710 5.201.775Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.894.833 39.977.853Şerefiye16 39.151.869 39.151.869Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 742.964 825.984Peşin Ödenmiş Giderler6.847.558 2.197.269İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 132.173İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.715.385 2.197.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR183.184.803 132.664.773TOPLAM VARLIKLAR833.718.765 580.566.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.356.010 13.547.706İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.356.010 13.547.706Banka Kredileri7 2.375.911 11.920.658Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.980.099 1.627.048Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 4.120.829Ticari Borçlar507.907.829 311.539.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 5.281.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 507.907.829 306.257.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 2.146.127 6.701.523Diğer Borçlar25.635.071 27.927.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 8.321 14.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 25.626.750 27.912.494Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.958.233 17.134.662Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 4.639.720 6.421Kısa Vadeli Karşılıklar2.854.467 1.845.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.319.377 1.387.213Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 535.090 458.567ARA TOPLAM557.497.457 382.823.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.497.457 382.823.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.853.024 5.132.937İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.853.024 5.132.937Banka Kredileri7 222.004 1.070.208Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 11.631.020 4.062.729Ticari Borçlar41.266.610 21.514.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 41.266.610 21.514.605Diğer Borçlar6.064.698 11.246.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 54.283 149.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.010.415 11.097.200Uzun Vadeli Karşılıklar1.630.154 737.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.630.154 737.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 8.733.325 6.791.867TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.547.811 45.424.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER627.045.268 428.247.418ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.281.794 146.599.061Ödenmiş Sermaye19 45.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 84.575.000 84.575.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -32.835.299 -32.835.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-718.336 -80.302Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-718.336 -80.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -718.336 -80.302Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.788.074 2.788.074Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 47.151.588 15.594.413Net Dönem Karı veya Zararı56.320.767 31.557.175Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.391.703 5.720.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.673.497 152.319.292TOPLAM KAYNAKLAR833.718.765 580.566.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 35.050.000 -35.233.096 -108.875 508.669 14.701.416 21.174.765 36.092.879 36.092.879Transferler2.279.405 18.895.360 -21.174.765Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.744.132 14.699.299 1.329.364 16.028.663Dönem Karı (Zararı)14.744.132 14.744.132 1.340.204 16.084.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.833 -44.833 -10.840 -55.673Kar Payları-15.604.566 -15.604.566 -15.604.566Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.815.152 4.815.152Dönem Sonu Bakiyeler19 35.050.000 -35.233.096 -153.708 2.788.074 17.992.210 14.744.132 35.187.612 6.144.516 41.332.128Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292Transferler31.557.175 -31.557.175 55.682.733 -1.328.528 54.354.205Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.320.767 56.320.767 -1.321.305 54.999.462Dönem Karı (Zararı)56.320.767 -638.034 -7.223 -645.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-638.034Dönem Sonu Bakiyeler19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -718.336 2.788.074 47.151.588 56.320.767 202.281.794 4.391.703 206.673.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-630.810 -55.673 -252.084 -20.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-788.513 -74.231 -315.106 -30.152Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler157.703 18.558 63.022 9.742Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi157.703 18.558 63.022 9.742Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-630.810 -55.673 -252.084 -20.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.368.652 16.028.662 44.509.794 10.915.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.328.528 1.329.363 -1.107.174 1.052.485Ana Ortaklık Payları55.697.180 14.699.299 45.616.968 9.862.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057247BIST