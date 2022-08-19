***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:26
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 901.390.300 364.052.031 570.510.036 215.185.798
Satışların Maliyeti
20 -827.592.916 -334.348.117 -520.315.644 -201.654.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.797.384 29.703.914 50.194.392 13.531.159
BRÜT KAR (ZARAR)
73.797.384 29.703.914 50.194.392 13.531.159
Genel Yönetim Giderleri
-36.127.711 -9.283.443 -26.590.516 -4.622.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.502.004 19.302.769 18.260.701 13.985.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.208.420 -14.429.029 -27.890.555 -5.664.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.963.257 25.294.211 13.974.022 17.229.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 41.865.377 40.969.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -15.450 -15.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.813.184 25.294.211 54.927.633 17.229.020
Finansman Gelirleri
22 5.418.506 1.019.763 3.245.510 504.595
Finansman Giderleri
22 -7.791.548 -4.794.850 -6.278.371 -2.705.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.440.142 21.519.124 51.894.772 15.028.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.440.680 -5.434.789 -7.132.894 -4.092.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -8.339.598 -3.566.352 -4.870.364 -2.338.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.101.082 -1.868.437 -2.262.530 -1.754.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.321.305 1.340.203 -1.106.591 1.053.377
Ana Ortaklık Payları
56.320.767 14.744.132 45.868.469 9.882.422
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.556.766 -24.072.672
Dönem Karı (Zararı)
54.999.462 16.084.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.999.462 16.084.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.465.475 -2.202.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-17 1.789.936 1.095.867
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.936.911 1.910.564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.936.911 1.910.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.112.658 580.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.036.135 248.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 76.523 331.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.185.412 -11.224.536
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.901.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 799.600 4.465.220
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.508.383 -10.788.731
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.894.195
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.068.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -40.068.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.099.161 5.434.789
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.353.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.610.521 -37.870.330
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 929.344 -577.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.100.409 -152.329.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -11.187.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -191.912.846 -152.329.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.930.369 -8.428.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.930.369 -8.428.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -10.489.380 -3.301.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.628.945 102.287.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 226.910.378 102.287.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.555.396 2.101.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.372.529 23.717.851
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.372.529 23.717.851
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -7.176.429 2.232.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.036 -3.571.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -405.036 -3.571.527
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.923.466 -23.988.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -84.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 4.633.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.775 -48.700.286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
16 -48.425.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-17 -420.775 -275.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.924.455 86.363.135
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 35.097.936
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 35.097.936
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -14.513.780 -21.462.231
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -14.513.780 -21.462.231
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 2.086.692 94.434.758
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -101.848 -4.293.670
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -1.395.519 -1.196.612
Ödenen Temettüler
-15.604.566
Ödenen Faiz
22 -612.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.536 13.590.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 4.211.536 13.590.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 105.165.302 18.217.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.376.838 31.807.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.376.838 105.165.302
Finansal Yatırımlar
6 929.344
Ticari Alacaklar
468.281.877 271.138.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.747.570 560.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 456.534.307 270.578.745
Diğer Alacaklar
11.340.272 15.377.691
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 191.427 2.298.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.148.845 13.079.214
Peşin Ödenmiş Giderler
11 59.746.641 53.907.550
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 59.746.641 53.907.550
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.788.334 1.383.298
ARA TOPLAM
650.533.962 447.901.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
650.533.962 447.901.937
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.000.864 5.980.506
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.000.864 5.980.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 116.475.000 76.406.005
Maddi Duran Varlıklar
15 2.809.838 2.901.365
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 11.156.710 5.201.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.894.833 39.977.853
Şerefiye
16 39.151.869 39.151.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 742.964 825.984
Peşin Ödenmiş Giderler
6.847.558 2.197.269
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 132.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.715.385 2.197.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.184.803 132.664.773
TOPLAM VARLIKLAR
833.718.765 580.566.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.356.010 13.547.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.356.010 13.547.706
Banka Kredileri
7 2.375.911 11.920.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.980.099 1.627.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.120.829
Ticari Borçlar
507.907.829 311.539.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 507.907.829 306.257.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.146.127 6.701.523
Diğer Borçlar
25.635.071 27.927.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 8.321 14.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.626.750 27.912.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.958.233 17.134.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.639.720 6.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.854.467 1.845.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.319.377 1.387.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 535.090 458.567
ARA TOPLAM
557.497.457 382.823.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.497.457 382.823.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.853.024 5.132.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.853.024 5.132.937
Banka Kredileri
7 222.004 1.070.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.631.020 4.062.729
Ticari Borçlar
41.266.610 21.514.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.266.610 21.514.605
Diğer Borçlar
6.064.698 11.246.999
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 54.283 149.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.010.415 11.097.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.630.154 737.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.630.154 737.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 8.733.325 6.791.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.547.811 45.424.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
627.045.268 428.247.418
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.281.794 146.599.061
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 84.575.000 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-718.336 -80.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-718.336 -80.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -718.336 -80.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.788.074 2.788.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 47.151.588 15.594.413
Net Dönem Karı veya Zararı
56.320.767 31.557.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.391.703 5.720.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.673.497 152.319.292
TOPLAM KAYNAKLAR
833.718.765 580.566.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 35.050.000 -35.233.096 -108.875 508.669 14.701.416 21.174.765 36.092.879 36.092.879
Transferler
2.279.405 18.895.360 -21.174.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.744.132 14.699.299 1.329.364 16.028.663
Dönem Karı (Zararı)
14.744.132 14.744.132 1.340.204 16.084.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.833 -44.833 -10.840 -55.673
Kar Payları
-15.604.566 -15.604.566 -15.604.566
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.815.152 4.815.152
Dönem Sonu Bakiyeler
19 35.050.000 -35.233.096 -153.708 2.788.074 17.992.210 14.744.132 35.187.612 6.144.516 41.332.128
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Transferler
31.557.175 -31.557.175 55.682.733 -1.328.528 54.354.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.320.767 56.320.767 -1.321.305 54.999.462
Dönem Karı (Zararı)
56.320.767 -638.034 -7.223 -645.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-638.034
Dönem Sonu Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -718.336 2.788.074 47.151.588 56.320.767 202.281.794 4.391.703 206.673.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.999.462 16.084.335 44.761.878 10.935.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-630.810 -55.673 -252.084 -20.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-788.513 -74.231 -315.106 -30.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
157.703 18.558 63.022 9.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
157.703 18.558 63.022 9.742
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-630.810 -55.673 -252.084 -20.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.368.652 16.028.662 44.509.794 10.915.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.328.528 1.329.363 -1.107.174 1.052.485
Ana Ortaklık Payları
55.697.180 14.699.299 45.616.968 9.862.904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057247
BIST