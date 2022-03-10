***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Genel Kurul Tescil Edildiği TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz'in 08.02.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009311BIST