***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.08.2022Genel Kurul Tarihi 26.09.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirketin 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,3 - Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,4 - Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Şirketin 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği hazırlanan şirket politikalarının müzakeresi ve onaylanması,8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,13 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26/09/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.10 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057637BIST