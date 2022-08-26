***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
26.08.2022 18:11
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058643
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.017,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.016,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|902.568.091
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.559.642
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|825.017
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.323.494.359
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.560.069
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.783.927
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|5.091.783
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.731.657
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.991.212
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.089.648
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,98
|8.497.251.712
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,96
|7.811.046.606
|% 6,10
|
|ISCTR
|7,74
|7.349.628.505
|% -1,28
|
|THYAO
|69,65
|6.360.589.599
|% -0,92
|
|GARAN
|25,16
|5.701.548.810
|% -2,33
|
|YKBNK
|6,96
|7.811.046.606
|% 6,10
|
|EKGYO
|3,95
|4.388.687.500
|% 2,86
|
|ISCTR
|7,74
|7.349.628.505
|% -1,28
|
|AKBNK
|11,98
|8.497.251.712
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,60
|937.537.308
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1784
|18,1902
|% 0,15
|
|Euro
|18,1680
|18,1811
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3690
|21,4762
|% -0,32
|
|Frank
|18,8001
|18,9133
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8243
|4,8485
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-17,74
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.816
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.321
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL