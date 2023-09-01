***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
01.09.2023 16:11
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190854
BIST
'
17:328.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 126,04
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3226,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0244
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3228,8827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0841
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:321.663,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.663,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7085
|26,7143
|% 0,09
|
|Euro
|28,8748
|28,8827
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6284
|33,7971
|% -0,20
|
|Frank
|30,0815
|30,2627
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1009
|7,1365
|% 0,16
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
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Seans Raporu
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