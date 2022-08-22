***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket esas sözleşmemizin 15.maddesinde düzenlenen Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057635BIST