***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Payı Oranları tablosunda "TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI" ve "1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI" rakamları düzeltilmiştir.Karar Tarihi 22.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.09.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirkete ait olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirkete ait olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 Peşin 0,0444444 4,44444 0 0,0444444 4,44444B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 Peşin 0,0444444 4,44444 10 0,0399999 3,99999Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 0 0B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, VUK hükümlerine göre toplam tutarı 7.218.725,05 TL olan net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiş olup kar dağıtım politikamız, uzun vadeli topluluk ve şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, 2021 yılı dönem karından pay sahiplerine 2.000.000 TL dağıtılmasına, kalan tutarın Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 26/09/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.304.405,16Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 43.625.660 10.569.300,44. Vergiler ( - ) 11.150.113 2.907.040,355. Net Dönem Kârı 31.557.175 7.662.260,056. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 63.602,17. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 379.932,9 379.932,98. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.177.242,1 7.218.725,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.177.242,111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.000.000* Nakit 2.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 29.177.242,1 5.218.725,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 155.777,77 0,5 0,044 4,44B Grubu 1.659.800 5,32 0,039 3,99TOPLAM 1.815.577,77 5,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057654BIST