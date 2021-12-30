***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere Şirket, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyüme planı kapsamında uygun şirketler ile görüşmelere başlamıştır.Bu şirketlerle vergi, hukuk ve finansal durum tespit çalışmalarının başlanması için sözleşme imzalanmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987195BIST