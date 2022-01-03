***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPazarlama Dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarından Mediacat'ın , sektörel ödül kazanımını baz alarak açıkladığı The Cat Report 2021 verilerine görePC İletişim ve Medya bünyesinde bulunan People yılın medya ajansı, Forward Media yılın digital medya ajansı olmuşturKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988018BIST