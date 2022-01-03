***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 15:41
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pazarlama Dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarından Mediacat'ın , sektörel ödül kazanımını baz alarak açıkladığı The Cat Report 2021 verilerine göre
PC İletişim ve Medya bünyesinde bulunan People yılın medya ajansı, Forward Media yılın digital medya ajansı olmuştur
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988018
BIST
10:141.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,20
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.960
En Düşük
1.940
10:1413,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1802
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1414,9826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1808
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:14769,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 10,96
|Açılış
|: 769,96
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:12
|CRFSA
|46,22
|3.197.500
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|31.996.014
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|INTEM
|105,00
|1.970.497
|% 6,65
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|PRKAB
|63,85
|37.632.582
|% -4,06
|
|SANEL
|6,17
|414.440
|% -3,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|EREGL
|29,66
|205.701.840
|% 1,44
|
|SISE
|14,19
|154.031.022
|% 2,38
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|GARAN
|11,49
|127.488.272
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,25
|72.456.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,48
|59.674.411
|% 0,58
|
|TSPOR
|7,07
|102.644.290
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2307
|13,2578
|% 1,45
|
|Euro
|14,9190
|14,9802
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,7664
|17,8555
|% 0,97
|
|Frank
|14,3501
|14,4365
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% 0,99
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,29
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,07
|79,07
|0,09
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27EDIP
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 248 adet işlem
-
10:25EDIP
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 079 adet işlem
-
10:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 57 artarak (% 1.59 ) 2, 143
-
10:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CRFSA, ARTI