***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2022 09:48
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu,
02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
03) Şirketin 2021 yılı mali yılına ilişkin bağımsız denetçi atamasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
04) Dilek ve temenniler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000547
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5613
En Düşük
13,5168
18:0515,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0277
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5091
En Düşük
15,4567
18:05797,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,50
|Açılış
|: 797,44
|
|Önceki Kapanış
|: 796,75
|
801,53
En Düşük
795,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|50,05
|38.425.344
|% 10,00
|
|POLTK
|477,40
|6.142.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.756,90
|1.396.752
|% 10,00
|
|PKENT
|540,40
|8.220.649
|% 9,99
|
|PAPIL
|19,07
|162.629.608
|% 9,98
|
|ARDYZ
|7,02
|11.296.289
|% -10,00
|
|ORCAY
|37,60
|1.655.754
|% -9,96
|
|KAPLM
|69,25
|20.027.087
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,50
|30.253.821
|% -7,56
|
|UFUK
|17,64
|348.067
|% -6,17
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 1,30
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5374
|13,5405
|% 0,00
|
|Euro
|15,4685
|15,5091
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% -0,38
|
|Frank
|14,5780
|14,6658
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5949
|3,6130
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|1,08
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,13
|