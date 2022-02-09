***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu,02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,03) Şirketin 2021 yılı mali yılına ilişkin bağımsız denetçi atamasının görüşülmesi ve karar bağlanması,04) Dilek ve temennilerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000547BIST