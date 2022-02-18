***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 13:06
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Sayın Banun Erkıran Çıtak, Reklamcılar Derneğinin 38.Olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002734
BIST
15:032.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
15:0313,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0545
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
15:0315,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0330
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
15:03829,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 829,14
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|35.257.255
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.732.729
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.428.863
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.345.098
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.632.403
|% -9,77
|
|PAPIL
|18,01
|18.577.973
|% -6,93
|
|THYAO
|29,20
|2.180.583.324
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|721.301.345
|% 0,43
|
|EREGL
|28,08
|462.184.359
|% 0,14
|
|TUPRS
|192,80
|447.178.646
|% 0,94
|
|SISE
|13,14
|355.587.277
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|348.046.937
|% 0,25
|
|THYAO
|29,20
|2.180.583.324
|% 1,60
|
|KRDMD
|11,56
|721.301.345
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,66
|93.764.524
|% -6,21
|
|ODAS
|1,31
|56.304.765
|% 1,55
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6297
|13,6363
|% 0,40
|
|Euro
|15,4842
|15,4902
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5084
|18,6013
|% 0,38
|
|Frank
|14,7499
|14,8387
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6220
|3,6402
|% 0,38
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-8,81
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.475
|5.612
|5,55
|
|Yarım
|2.646
|2.715
|2,69
|
|Çeyrek
|1.327
|1.357
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|0,01
|
|B. Petrol
|91,29
|91,29
|-1,69
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.29 ) 1, 813
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ISATR, ISBTR, UZERB, PNLSN, MERIT
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, ERSU, DZGYO, CEOEM
-
15:17
ATATP, BASCM, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:17
TUKAS, PAPIL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında