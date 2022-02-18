***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu başkanı Sayın Banun Erkıran Çıtak, Reklamcılar Derneğinin 38.Olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002734BIST