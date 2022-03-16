***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 Tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamında , şirketimiz bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sayın Elif Verim'in yerine Sayın Zeynep Arzu Kaytaran 16.03.2022 tarihi itibariyla göreve başlamıştırKamuoyunun bilgisine sunulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010968BIST