***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 22:08
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 Tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması kapsamında , şirketimiz bağlı ortaklıklarından SM Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sayın Elif Verim'in yerine Sayın Zeynep Arzu Kaytaran 16.03.2022 tarihi itibariyla göreve başlamıştır
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010968
BIST
18:052.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,42
|Açılış
|: 2.092
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2.098
En Düşük
2.078
18:0514,6784
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
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14,7635
En Düşük
14,6215
18:0516,2324
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912,49
En Düşük
894,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|177,20
|2.346.049
|% 9,99
|
|PKENT
|436,90
|3.965.741
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.136.695
|% 9,94
|
|AYEN
|10,97
|98.313.569
|% 9,92
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|YEOTK
|57,05
|12.150.655
|% 9,92
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|ORCAY
|23,10
|30.890.999
|% -9,98
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|PENTA
|315,00
|59.580.369
|% -5,91
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|PEKGY
|0,96
|18.562.580
|% -5,88
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|FRIGO
|2,67
|16.084.081
|% -4,64
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|FENER
|26,66
|73.592.134
|% -4,51
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|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
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|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
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|EREGL
|34,28
|1.514.209.627
|% 0,18
|
|FROTO
|286,50
|1.341.826.337
|% 4,87
|
|KOZAL
|135,80
|1.015.330.134
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,23
|839.457.524
|% 2,76
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|YKBNK
|3,80
|860.976.054
|% -0,52
|
|ODAS
|1,59
|258.917.092
|% 1,92
|
|THYAO
|27,70
|4.041.989.920
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,39
|2.056.998.819
|% -0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6520
|14,6775
|% -0,15
|
|Euro
|16,1317
|16,2351
|% 0,91
|
|Sterlin
|19,1675
|19,2636
|% 0,32
|
|Frank
|15,5034
|15,5968
|% -0,27
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% -0,22
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,36
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|Altın Gr.
|902
|902
|-3,81
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|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
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|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
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|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,05
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|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,06
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|B. Petrol
|98,16
|98,16
|-1,75
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