***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2022 22:11
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelğine atanan Sayın Murat İLBAK'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 07.04.2022 tarihli ve 2022/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sayın Fatma Gülçin ULUTÜRK'ün yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017458
BIST
18:052.345
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|: 2.329
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|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
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|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
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|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
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|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7297
|14,7318
|% 0,18
|
|Euro
|16,0255
|16,0789
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2156
|19,3120
|% 0,25
|
|Frank
|15,7163
|15,8110
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9180
|3,9376
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|6,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,12
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Seans Raporu
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17:59AVOD
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Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de