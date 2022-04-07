***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelğine atanan Sayın Murat İLBAK'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 07.04.2022 tarihli ve 2022/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sayın Fatma Gülçin ULUTÜRK'ün yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017458BIST