***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 07.04.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Sayın Murat İlbak'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu başkan vekilliği görevine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Fatma Gülçin Ulutürk atanmış olup ilgili kararın ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019357BIST