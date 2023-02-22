***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 21:58
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevinden ayrılan Sayın Alper Yücel yerine, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevine Sayın Taliye Yeşilürdü atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116187
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0520,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0595
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,1977
En Düşük
19,9165
18:051.108,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.108,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.109,82
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8744
|18,8798
|% 0,04
|
|Euro
|20,0080
|20,0491
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6708
|22,7845
|% 0,06
|
|Frank
|20,1925
|20,3141
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0167
|5,0418
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.582
|7.646
|5,00
|
|Yarım
|3.704
|3.742
|3,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,02
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|0,01
|