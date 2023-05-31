***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 09:16
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından,
· Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 30.05.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU 'nun istifasının kabulüne,
· İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesinin 30.05.2023 tarihli kararı ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için uygun bulduğu,Sn.Alp Reşat ÇAPA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
· Sn. Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU 'nun görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliklerinden terkine,
· İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Kazım Ali KİREMİTÇİOĞLU 'ndan boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyesi görevlerine, Sn. Alp Reşat ÇAPA'nın atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154827
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