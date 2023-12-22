***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6 adet bağlı ortaklığının genel kurullarında, 2022 yılı dönem karları ve geçmiş yıl karlarının dağıtımına karar verilmiş olup Şirketimizin payına düşen tutar toplam temettü tutarı 54.696.400,82 TL'dir. Temettü ödemelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanması hususu da genel kurullarca onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228192BIST