***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2023 18:14
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6 adet bağlı ortaklığının genel kurullarında, 2022 yılı dönem karları ve geçmiş yıl karlarının dağıtımına karar verilmiş olup Şirketimizin payına düşen tutar toplam temettü tutarı 54.696.400,82 TL'dir. Temettü ödemelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanması hususu da genel kurullarca onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228192
BIST
'
18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0694
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0660
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.937,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.937,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|38.071.849
|% 9,95
|
|MEGMT
|25,88
|456.155.451
|% 9,94
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|80.882.424
|% -9,88
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|ASTOR
|90,50
|1.747.603.191
|% -4,23
|
|KOZAL
|20,20
|1.341.862.488
|% -3,81
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|ODAS
|8,13
|714.882.988
|% -7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2137
|29,2230
|% 0,24
|
|Euro
|32,1926
|32,2415
|% 0,21
|
|Sterlin
|37,0772
|37,2632
|% 0,56
|
|Frank
|34,0445
|34,2496
|% 0,43
|
|Riyal
|7,7673
|7,8062
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|972,22
|975,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,97
|1.218,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,17
|2.060,51
|% 0,66
|