***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı ilkesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket çıkarılmış sermayesinin %25'inin üzerindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230602BIST