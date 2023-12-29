***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 15:37
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı ilkesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket çıkarılmış sermayesinin %25'inin üzerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230602
BIST
'
15:487.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,63
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4829,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1279
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4832,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:481.962,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.609.777
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.169.098
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.754.427
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,85
|19.084.572
|% -4,54
|
|INTEM
|206,10
|39.688.444
|% -3,74
|
|GUBRF
|150,70
|9.456.505.979
|% 7,72
|
|THYAO
|229,60
|2.382.651.823
|% 0,26
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,78
|1.997.169.171
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|666.775.674
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|YKBNK
|19,66
|1.594.809.504
|% 2,24
|
|ISGYO
|15,27
|1.204.305.385
|% 7,69
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5490
|29,5530
|% 0,44
|
|Euro
|32,6900
|32,7042
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,4982
|37,6862
|% 0,37
|
|Frank
|35,1569
|35,3687
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8572
|7,8966
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, DERHL, ANELE, KUYAS, ERCB, TARKM, TRCAS, DIRIT