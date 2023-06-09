***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
09.06.2023 18:11
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız İlbak Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi ve 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı SPK İlke Kararı çerçevesinde, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 45.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde, sahip olduğu %6,5 oranında B grubu 2.925.000 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 09.06.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Bilgi formu, daha önce 20.12.2022 tarihli MKK duyurusu ile Borsada satışa uygun hale getirilmiş olan İlbak Holding A.Ş.'ye ait paylar için düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157803
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2527
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1297
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.473,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3516
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,0802
|25,1441
|% 0,31
|
|Sterlin
|29,3117
|29,4587
|% 1,26
|
|Frank
|25,7679
|25,9231
|% 0,61
|
|Riyal
|6,2114
|6,2426
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.477
|1.477
|15,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem