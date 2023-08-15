***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna ortağımız İlbak Holding A.Ş. tarafından, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi ve 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı SPK İlke Kararı çerçevesinde, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 45.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde, sahip olduğu %6,5 oranında B grubu 2.925.000 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve 41/869 sayılı toplantısında onaylanmıştır.İlbak Holding A.Ş.'ye bugün (15.08.2023) tebliğ edilen Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Pay Satış Bilgi Formu, daha önce 20.12.2022 tarihli MKK duyurusu ile Borsada satışa uygun hale getirilmiş olan İlbak Holding A.Ş.'ye ait paylar için düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185559BIST