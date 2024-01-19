***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.01.2024 00:35
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 118.350.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 3.505.000 5.713.150,000 163,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 Nâma
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 41.495.000 67.636.850,000 163,00000 B Grubu B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 73.350.000,000 163,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 71.075.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.275.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 175.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %163 oranında artırılarak 45.000.000 TL'den 118.350.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 73.350.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin ihracın SPK tarafından onaylandığı 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/04 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241515
BIST