***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 118.350.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 3.505.000 5.713.150,000 163,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 NâmaB Grubu, PCILT, TREPCIL00029 41.495.000 67.636.850,000 163,00000 B Grubu B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 73.350.000,000 163,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.01.2024İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 71.075.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.275.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 25.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 175.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %163 oranında artırılarak 45.000.000 TL'den 118.350.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 73.350.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin ihracın SPK tarafından onaylandığı 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/04 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.01.2024' tür.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241881BIST