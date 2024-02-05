Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.02.2024 17:07
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişk


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 118.350.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 3.505.000 5.713.150,000 163,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPCIL00011 Nâma
B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 41.495.000 67.636.850,000 163,00000 B Grubu B Grubu, PCILT, TREPCIL00029 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 73.350.000,000 163,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.01.2024

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 71.075.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.275.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 05.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili 05.02.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PC Iletisim Esas Sözlesme Konsolide Metin Bedelsiz Art 05_02_2024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246877


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:068.777
Değişim :  1,28% |  111,02
Açılış :  8.717  
Önceki Kapanış :  8.666  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 237,60 328.054.000 % 10,00  
SURGY 56,65 1.013.633.445 % 10,00  
MEGMT 55,00 1.085.841.267 % 10,00  
MIATK 49,72 2.015.786.949 % 10,00  
DOFER 50,05 236.773.313 % 10,00  
daha fazla
18:06 Alış Satış %  
Dolar 30,5578 30,5669 % 0,25  
Euro 32,8472 32,8594 % -0,27  
Sterlin 38,1971 38,3887 % -0,57  
Frank 34,9715 35,1822 % -0,22  
Riyal 8,1238 8,1645 % 0,19  
daha fazla
18:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,32 22,36 % 0,66  
Platin 898,70 899,87 % 0,66  
Paladyum 956,05 958,91 % 0,66  
Brent Pet. 77,91 77,91 % 0,66  
Altın Ons 2.025,35 2.025,69 % 0,66  
Seans Raporu 18:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru