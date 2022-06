***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, C Blok, No: 14 K: 9-10 Balmumcu/Beşiktaş/TürkiyeElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@pciletisimmedya.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSerkan Doğru Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.05.2022 02127082323 serkan.dogru@pplcomms.com Sermaye Piyasası Faaiyetleri Düzey-3 207809Ozgür Tırpan CFO 01.12.2021 02127082323 ozgur.tirpan@pplcomms.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin Faaliyet konusu :Medya hizmetleri,reklamcılık,reklamların hazırlanması ve yapımı,reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi,satın alanması,kiralanması ve üçüncü kişilere satılması,hernevi televizyon programlarını alıp satmak,promosyon,baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyetinde bulunmak ve 16.10.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033829BIST