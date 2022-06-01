***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 13:20
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, C Blok, No: 14 K: 9-10 Balmumcu/Beşiktaş/Türkiye
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@pciletisimmedya.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Doğru Yatırımcı İlişkileri Müdürü 24.05.2022 02127082323 serkan.dogru@pplcomms.com Sermaye Piyasası Faaiyetleri Düzey-3 207809
Ozgür Tırpan CFO 01.12.2021 02127082323 ozgur.tirpan@pplcomms.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin Faaliyet konusu :Medya hizmetleri,reklamcılık,reklamların hazırlanması ve yapımı,reklamların yayınlanacağı mecraların müşteriler için rezerve edilmesi,satın alanması,kiralanması ve üçüncü kişilere satılması,hernevi televizyon programlarını alıp satmak,promosyon,baskı hizmetleri gibi tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyetinde bulunmak ve 16.10.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı diğer işler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033829
BIST
16:082.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 24,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:0816,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0864
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:0817,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2479
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7439
En Düşük
17,4621
16:08984,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,23
|Açılış
|: 984,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|YUNSA
|31,24
|26.997.914
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.668.076
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.375.767
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.261.276
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|316.166.470
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.210.406
|% -9,94
|
|IHLGM
|0,74
|27.072.863
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,69
|16.353.278
|% -3,93
|
|DAPGM
|30,48
|19.388.018
|% -3,79
|
|THYAO
|49,86
|3.022.566.440
|% 1,22
|
|SASA
|40,78
|2.430.856.575
|% 8,11
|
|AKBNK
|8,69
|1.579.667.153
|% 2,72
|
|SISE
|21,00
|1.249.109.239
|% 0,19
|
|KRDMD
|15,15
|1.173.507.494
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,84
|910.988.001
|% 2,11
|
|AKBNK
|8,69
|1.579.667.153
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,85
|417.895.197
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|171.335.845
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,87
|449.055.547
|% -0,10
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4714
|16,4786
|% 0,53
|
|Euro
|17,6873
|17,7439
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6116
|20,7149
|% 1,01
|
|Frank
|17,0979
|17,2009
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3789
|4,4008
|% 0,49
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|13,18
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.507
|6.671
|50,81
|
|Yarım
|3.145
|3.227
|24,57
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|12,29
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,98
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23TLMAN
Yüzde 4.67 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 861 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 99 artarak (% 1.16 ) 2, 888
-
16:22DARDL
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 046, 840 adet işlem
-
16:21SASA
Yüzde 8.11 oranında artışla 40.78 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 870, 842 adet işlem
-
16:20PRKME
Yüzde 4.71 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 020 adet işlem