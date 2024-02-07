***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 9218150 TRY 7,79 Yönetime Aday Gösterme ve Genel kurulda oy imtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 109131850 TRY 92,21 İmtiyazı yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247566BIST