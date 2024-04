***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiUP ILETISIM VE MEDYAHIZMETLERI A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 10250000 10250000 TRY 100SM MEDYA VE ILETISIM HIZMETLERI A.S. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 5000000 5000000 TRY 100BL ILETISIM VE MEDYAHIZ. SAN. TIC. A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 22500000 22500000 TRY 100MAYA MEDYA HIZMETLERI VE ILETISIM DAN.A.S. Medya Planlama ve Satınalma Ajansı 500000 500000 TRY 100MEDIA LIVEN AJANS PRODÜKSİYON VE REKLAM TİCARET A.Ş. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 500000 500000 TRY 100MEDIA LIFE AJANS PRODÜKSİYON FİLM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Radyo Planlama ve Satınalma Ajansı 655000 655000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267028BIST