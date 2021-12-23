Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

23.12.2021 20:49
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/12/2021
Karar Sayısı
2021 / 25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II NO: 14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR  Şirketimizin 30/09/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") uyarınca düzenlenmiş konsolide mali  tabloların   a) tarafımızdan incelendiğini,  b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  bunların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı beyan ederiz.  Saygılarımızla,  GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985897


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.805
Değişim :  0,06% |  1,15
Açılış :  1.835  
Önceki Kapanış :  1.804  
En Yüksek
1.849 En Düşük
1.726
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,5709 11,5725 % 2,50  
Euro 12,9884 13,2970 % 3,62  
Sterlin 15,3135 15,3903 % -5,79  
Frank 12,4197 12,4946 % -6,05  
Riyal 3,0402 3,0555 % -6,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 0,30  
Altın Gr. 664 664 -43,83  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,87 22,91 -0,01  
Gümüş Gr. 8,43 8,44 0,13  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru