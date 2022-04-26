***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2022 19:05
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 26.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde
- Kurumsal yönetim komitesinin 3 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in ve yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,
- Denetimden sorumlu komitenin 2 bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun atanmasına,
- Riskin erken saptanması komitesinin 2 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,
-Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- Ekte yer alan, komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024063
BIST