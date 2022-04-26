***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde- Kurumsal yönetim komitesinin 3 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in ve yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,- Denetimden sorumlu komitenin 2 bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun atanmasına,- Riskin erken saptanması komitesinin 2 kişiden oluşmasına, komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Mete İkiz'in, komite üyeliğine yönetim kurulu üyelerimizden Fatma Gülçin Ulutürk'ün atanmasına,-Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine,- Ekte yer alan, komitelerin görev ve çalışma esaslarının kabul edilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024063BIST