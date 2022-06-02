***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve 2022/12 sayılı toplantısında alınan kararla Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Serkan Doğru, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Bu atamayla birlikte komitelerin yapısı şu şekildedir:Kurumsal Yönetim KomitesiKazım Ali Kiremitçioğlu BaşkanMete İkiz ÜyeFatma Gülçin Ulutürk ÜyeSerkan Doğru ÜyeDenetim KomitesiMete İkiz BaşkanKazım Ali Kiremitçioğlu ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiMete İkiz BaşkanFatma Gülçin Ulutürk Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034377BIST