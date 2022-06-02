***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.06.2022 19:15
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve 2022/12 sayılı toplantısında alınan kararla Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Serkan Doğru, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Bu atamayla birlikte komitelerin yapısı şu şekildedir:
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kazım Ali Kiremitçioğlu Başkan
Mete İkiz Üye
Fatma Gülçin Ulutürk Üye
Serkan Doğru Üye
Denetim Komitesi
Mete İkiz Başkan
Kazım Ali Kiremitçioğlu Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mete İkiz Başkan
Fatma Gülçin Ulutürk Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034377
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0699
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2738
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7846
En Düşük
17,4621
18:05989,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,91
|Açılış
|: 989,13
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,74
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4584
|16,4621
|% 0,43
|
|Euro
|17,7261
|17,7698
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,6484
|20,7519
|% 1,19
|
|Frank
|17,1061
|17,2091
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3768
|4,3988
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,82
|
|Altın Gr.
|990
|990
|16,88
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,29
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,87
|
Seans Raporu
18:05
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